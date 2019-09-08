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廣安宮修復工程啟動 台南將添古蹟景點

最新更新：2019/09/08 14:04

（中央社記者楊思瑞台南8日電）位於台南市中西區的市定古蹟廣安宮因閒置失修，由文化部及台南市政府協助辦理修復工程，今天由台南市長黃偉哲等人主持動工儀式，盼位於府城歷史文化核心區的建物重現風華。

台南市文化資產管理處指出，廣安宮創建年代可上溯至清治雍正元年（西元1723年），坐落於現中西區新美街，也就是原台灣府城的重要街道「米街」巷弄中，鄰近國定古蹟赤崁樓、祀典武廟、大天后宮及市定古蹟陳世興宅，位於府城歷史文化核心地帶。

台南市文化資產管理處指出，廣安宮建築格局具閩洋折衷特色。宮內的木雕、泥塑及門神彩繪等文物，見證悠久歷史；修建痕跡也印證多元變遷的價值特色，實屬少見而珍貴。

廣安宮在民國92年被指定為市定古蹟，但建築本體因榕樹攀生，閒置已久。管理委員會在105年成立後，由市府與文化部文化資產局經費補助辦理修復規劃設計，並先進行緊急加固支撐及樹木修剪移除。

台南市文化資產管理處指出，廣安宮修復工程在今年9月完成發包，總經費約新台幣2500萬元，預計於明年10月完工。因古蹟位於新美街內，周邊巷道狹小，施工腹地與作業動線等問題都面臨極大挑戰。

黃偉哲在動工儀式致詞時表示，廣安宮建築與文物相當有價值，此次獲得文化部約2000萬元經費補助，加上市府預算進行修復。希望在廣安宮管理委員會與市府同心協力下，重現舊有風華。（編輯：方沛清）1080908

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