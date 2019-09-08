地景藝術節週週精彩 鄭文燦：桃園藝術品牌

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園巿長鄭文燦今天出席2019桃園地景藝術節表示，藝術節除展出繪畫、雕塑、設計等34組創作，也邀集國內外19個團隊呈現新馬戲、音樂、舞蹈及戲劇演出，是桃園重要的藝術品牌。

鄭文燦下午前往在八德區大湳森林公園舉辦的2019桃園地景藝術節，欣賞法國Remue-Menage馬戲團「麋鹿森林」及聲動樂團帶來的「聲動桃園‧藝饗森林」等表演活動。

鄭文燦致詞表示，2019桃園地景藝術節是桃園重要藝術品牌，市府擷取日本瀨戶內國際藝術祭、越後妻有大地藝術祭與國內節慶經驗，以地方覺醒、社區風動、藝術打樁等3大主軸，融合桃園的埤塘、農村、客庄特色，呈現桃園在地人文與自然文化。

鄭文燦指出，今年活動在6日至22日間，以「新風景線」為主題展開，現場共展出繪畫、雕塑、建築、設計等34組創作，期間也以大地舞台、森林舞台及水廣場為據點，邀集3個國外著名表演團隊以及16團國內優質表演團體，在每個週休二日展現新馬戲、音樂、舞蹈及戲劇等豐富藝術演出，歡迎民眾共襄盛舉。

鄭文燦說，市府在接管活動所在地的大湳營區發現，營區內擁有豐富生態，因此市府採取保留原有生態紋理方式規劃為大湳森林公園，目前第一期已完工，地景藝術節後，市府將以2年半的時間，以及新台幣3億5000萬元經費推動二、三期工程，讓公園成為兼具運動休閒及文化展覽的優質場所。（編輯：李錫璋）1080908