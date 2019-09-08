弱勢生受助完成學業 向認助人致謝立志回饋

（中央社記者梁珮綺台北8日電）台北市教育局認助清寒基金會持續幫助弱勢生，幾名考上理想學校的學生今天利用機會向認助人表達感謝，並表示未來將盡一己之力回饋社會。

認助清寒基金會舉辦「受認助學生考取優秀學校感恩茶會」，共8名學生到場，其中，陳姓學生考上台大護理系、蔡姓學生考上高雄師範大學語言與文化學士原住民專班，2人長期受詹雙發與林美娟夫婦幫忙。

陳姓學生說，父親罹患癌症，只能從事臨時工貼補家用，家中雖有低收入戶補助，仍無法支應她與妹妹的生活費和學習費。她說，期許自己未來也能幫助弱勢，盡一己之力回饋社會；蔡姓學生則因突發因素，家庭經濟雪上加霜，感謝認助人的幫忙，未來想成為排灣族語言老師。

詹雙發、林美娟夫婦從2013年以來加入認助行列，6年來幫助了21名學生，林美娟說，自己曾任國中校長，了解弱勢學生需要幫助，平常會與受認助生書信往返，分享生活、學業上的大小事。

台北市教育局認助清寒基金會今年1月至8月，已認助1641名學生，項目包括每學期公立學校學費新台幣5000元、私校1萬元、國中小學生每月生活費2000元、高中生每月生活3000元。（編輯：李錫璋）1080908