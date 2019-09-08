台南醫界大聯盟誓師 力挺蔡總統連任

（中央社記者楊思瑞台南8日電）大台南醫療界人士發起組成「挺民主、護台灣」大聯盟組織，今天下午在永康區舉行後援會授旗誓師大會，表達力挺民進黨立委參選人的態度，並強調支持總統蔡英文連任。

台南市醫師公會理事長陳相國等200多名醫療界代表齊聚永康，盛大舉行後援會授旗誓師大會。成員除了醫師、藥劑師、護理師之外，還包括醫檢師、放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、營養師、驗光師及獸醫師等各個醫療領域的從業代表。

會中為現任立委林俊憲、陳亭妃、郭國文、王定宇，及現任市議員林宜瑾等5名民進黨立委參選人成立個別後援會，分別由5名醫師接下會長職務。

陳相國表示，5名擔任個別後援會會長的醫師平時都很忙，但仍關心2020年的大選。大家都希望民進黨的立委參選人與蔡總統能順利當選，讓台灣繼續保有民主與自由價值。

林俊憲表示，醫界的朋友在他平常問政諮詢上給予很多的協助，大家願意站出來相挺，讓他們對選情更有信心，他相信，不只蔡總統會勝選，立委選情也一定會贏得過半席次。

陳亭妃表示，醫療團隊在她推動「健康城市」目標上，扮演非常重要的角色，也是她問政與選舉最佳的後盾。今天能夠站出來力挺，讓大家感受到很大的鼓舞。

郭國文說，當初有醫界出身的前行政院長賴清德力挺，才讓他贏得立委補選。今天有這麼多醫師的力挺，他對這次勝選更有信心。

王定宇表示，醫師對病人來說代表希望，如今是黑暗與希望並存的時刻，希望大家一起努力同心照顧自己的故鄉、守護台灣。

林宜瑾表示，希望未來能在分級醫療、緊急醫療等領域，持續與醫界的朋友共同努力推動。呼籲大家務必「下重手」幫她，因為她這一席被評估是最需要幫忙拉抬的對象。（編輯：謝雅竹）1080908