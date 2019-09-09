美女醫生黃京葦蘭嶼任職 居民讚人美心也美

（中央社記者盧太城台東縣9日電）蘭嶼衛生所傍晚在臉書貼文，美女醫生黃京葦到蘭嶼任職消息，引起蘭嶼島騷動。衛生所表示，「黃醫師有聽到蘭嶼鄉親的需要；所以她來了」。

蘭嶼衛生所今天傍晚在臉書貼文，「掌聲歡迎！熱烈歡迎！蘭嶼衛生所新進人員－黃京葦醫師2019年9月1號報到」。

貼文立即引起島上騷動，島上居民留言「人美心也美」、「感謝黃醫師的付出」、「人水心更是善良又視病猶親的精神，環觀醫界少有這種無私奉獻精神，相信中央相關單位應重視加以表揚模範」甚至，連在台灣島上的網友也留言「要從台灣飛到蘭嶼去看她了」。

蘭嶼衛生所表示，29歲的黃京葦醫師取得外科專科醫師資格後，即以公費生分派台東縣，得知蘭嶼缺醫生，表示願意到蘭嶼服務，今年9月1號報到。

黃京葦是台中市梨山泰雅族人，台北醫學大學畢業，台中榮總急診醫學科訓練4年，2018年完成急診醫學專科訓練。她一直有夢想當無國界醫療醫師，「黃醫師有聽到蘭嶼鄉親的需要；所以她來了」。

黃京葦從9月1日開始為蘭嶼鄉民服務，負責一般、內、外、婦、兒科門診；而且固定每月1日到10日及21日到30日，在衛生所增開「夜間門診辦理婦女子宮頸抹片檢查」，對完全沒有婦科醫療的蘭嶼婦女而言是一個好消息。（編輯：黃世雅）1080909