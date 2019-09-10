羅東博愛醫院傳職場霸凌 院方執行長致歉

（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）宜蘭羅東博愛醫院8日傳出職場霸凌事件，醫院執行長許子文遭控利用院內環境檢查時，亂摔護理人員水壺等物品。許子文今天發表聲明，正式對護理人員致歉。

網友8日晚間在Dcard發文指控，許子文當天一早到醫院各樓層檢查環境時，翻閱會議室櫃子、冰箱，並將護理人員水壺等物品亂丟在地上。

消息在網路上散播後，引起護理界譁然。網友說，是什麼樣子的情況下，主管會做出如此激烈舉動；水是每個人生活所需，有時候上班忙得連飯都沒得吃，難道連喝水的權利都沒有。

宜蘭羅東博愛醫院8日傳出職場霸凌事件，醫院執行長許子文遭控利用院內環境檢查時，亂摔護理人員水壺等物品。（圖取自Dcard網頁dcard.tw/f/nursing）

事發後，許子文昨天透過博愛醫院發出聲明稿表示，博愛醫院肩負著宜蘭鄉親的健康、急救和重症醫療重任，每天自我提升品質和標準是醫院的責任，也因為是醫院，他對於環境的整潔和衛生格外重視用心。

許子文表示，在過程中造成醫護人員的感受不佳，他會再調整溝通方式，加以改進。對於員工的健康，他向來擺在前面；對於環境的衛生，他仍會堅守標準。

為展現更大的誠意，許子文今天又透過博愛醫院發聲明稿表示，對於這次事件驚動各界，他深感歉疚；在沒有妥善考慮下，因過程中過於激烈的行為舉措，造成護理人員的不被尊重感、壓力及傷害，在此他也要向所有的博愛護理人員致歉，他也會深切檢討改進與員工的溝通方式。（編輯：方沛清）1080910