基市府發徵集令 邀馬祖退伍軍人重返韋昌嶺

基隆市文化局和連江縣文化處合作，在國防部協助下，舉辦「重返韋昌嶺」活動，市長林右昌（左5）10日發出徵集令，盼透過活動讓曾在馬祖當兵的人，重返韋昌嶺、馬祖營區，重拾當兵回憶。中央社記者王朝鈺攝 108年9月10日

（中央社記者王朝鈺基隆市10日電）基隆市文化局和連江縣文化處合作，在國防部協助下，舉辦「重返韋昌嶺」活動，市長林右昌今天發出徵集令，邀請曾在馬祖服役民眾展開特殊任務，重溫他們的少男時代。

今天記者會中，邀請曾在馬祖服役立法委員何志偉和知名製作人焦志方，分享當兵甘苦談，林右昌並頒發活動徵集令由焦志方代表接受，感謝大家將青春歲月奉獻給國家，連江縣長劉增應也透過影片表達歡迎。

林右昌說，服役時擔任預官46期的他，由於當時金馬地區不容易去，抽籤時很想抽到金馬獎體驗，但事與願違，最後抽中基隆待在光復營區。當兵對男孩子是難忘的回憶，尤其，當時在外島服役，放假時遇到天候不佳很難回到台灣，這是現在年輕人難以想像。

林右昌表示，希望透過活動讓曾在馬祖當過兵的人，重返韋昌嶺、馬祖營區重拾當兵回憶，也盼未來基隆和連江串接觀光廊帶，藉軍事懷舊之旅，讓基隆市港連結外縣市，成為跳島觀光旅遊軸心，增添郵輪旅遊魅力。

文化局指出，陸軍馬防部駐台勤務支援中心又稱「韋昌嶺」，只要抽中到馬祖服役，都要集中在韋昌嶺等待運補艦船期前往前線，因此，當時所有奉派至馬祖服役的軍人，對基隆第一印象就是韋昌嶺。

文化局表示，將於17日至19日分別在基隆及馬祖派遣3天2夜的「特殊任務」，將徵集後備及退役軍人重回韋昌嶺，打開每個人的記憶膠囊，從韋昌嶺出發，再次搭上台馬輪，回到馬祖的服役營地。（編輯：李錫璋）1080910