林磐聳屏東個展開幕 蘇貞昌現身祝福

有台灣設計界導師美譽的藝術家林磐聳（左2）在屏東美術館舉辦「夢之島嶼」個展，10日舉行開幕活動，行政院長蘇貞昌（左）也現身祝福。（行政院提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年9月10日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）有台灣設計界導師之譽的藝術家林磐聳，在家鄉屏東美術館舉辦「夢之島嶼」個展今天開幕，行政院長蘇貞昌與屏東縣長潘孟安到場祝福，感謝林磐聳在日本參展前，先在家鄉展出。

蘇貞昌今天回鄉宣布高鐵確定延伸屏東，而後受林磐聳之邀參加他的個展開幕。蘇貞昌表示，林磐聳長年以台灣為主題，今天在林磐聳引導下觀賞作品，很感謝林在到日本參展前，先讓屏東人看到作品。蘇貞昌停留時間沒有很久，表示行程滿滿，必須趕回台北。

出生屏東東港的藝術家林磐聳，自1975年離開故鄉到台北求學就業迄今40多年，他表示，這次特展是一種少小離家的近鄉情怯，展出的100張手繪台灣島嶼圖像及900張自己從國外各地寄回來的明信片，將多年來學藝成長歷程，以一種繳交作業的謙懷，透過個展向鄉親宣告「我屏東，我驕傲」。

這次展覽特別從台灣師範大學留校作品典藏計畫與藝術銀行中，借出1976年林磐聳就讀師大美術系畢業作品、1989年起創辦登泰設計公司兩岸CI實務、1990年籌組台灣印象海報設計聯誼會、2003年起「我的台灣」圖像授權文創商品開發、2007年林磐聳榮獲國家文藝獎美術類得主「我的台灣，看見心靈的故鄉」、「台灣家書」、「夢的島嶼」等系列作品的展出。

這些作品以洗練的海報視覺語言與台灣島嶼圖像作為長期創作題材，將台灣設計界推上國際舞台。

「夢之島嶼」林磐聳的藝術世界即日起至10月31日，在屏東美術館展出，並將於10月10日至20日在日本瀨戶內海國際藝術季期間，在當地市立美術館展出。（編輯：黃世雅）1080910