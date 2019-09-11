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國慶煙火屏東施放 42分鐘史上最長

最新更新：2019/09/11 15:18
民國108年國慶煙火將在屏東縣高屏溪舊鐵橋河濱公園施放，縣長潘孟安表示，預計將施放42分鐘。圖為民國96年國慶煙火在屏東大鵬灣施放。（中央社檔案照片）
民國108年國慶煙火將在屏東縣高屏溪舊鐵橋河濱公園施放，縣長潘孟安表示，預計將施放42分鐘。圖為民國96年國慶煙火在屏東大鵬灣施放。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）今年10月10日晚上的國慶煙火將在屏東縣高屏溪舊鐵橋河濱公園施放，縣長潘孟安今天表示，預計將施放42分鐘，將是有史以來最長的施放時間。

延續台灣燈會的熱度，屏東縣政府爭取到今年國慶煙火在屏東舉辦，潘孟安近日也因台灣燈會、爭取國慶煙火等各項施政，獲得天下雜誌縣市首長施政滿意度調查第1名。

潘孟安今天表示，今年國慶煙火將施放42分鐘，是歷史以來最長的一次，細節還在中央籌備會討論，中央負責施放煙火，地方則負責交通接駁及活動內容，雖然晚會在桃園舉辦，只有煙火在屏東，但縣府會比照大型活動模式。

今年是屏東縣繼12年前在大鵬灣施放國慶煙火後，再度舉辦國慶煙火，潘孟安指出，除了煙火長度應是史上最長的一次，縣府也會比照今年台灣燈會Intel無人機的表演，創作專屬音樂，讓音樂與煙火的搭配更加緊密。

縣府表示，10月10日國慶煙火開始施放的時間，有可能落在晚間7時40分至8時左右，民眾賞煙火區將設在河濱公園草地，讓民眾席地而坐賞煙火，將有表演節目。（編輯：張雅淨）1080911

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