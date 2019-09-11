中秋節前作公益 新竹業者贈月餅助弱勢

（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）中秋節將屆，新竹市民間業者紛作公益，國賓大飯店捐月餅給弱勢家庭；大遠百今天辦一日農夫，到啟能中心附設樂活園陪慢飛兒學栽種，把愛心化為實際行動，為社會注入暖流。

新竹市政府社會處長李季縈今天表示，中秋節為傳統三大節日之一，不少弱勢家庭受限經濟壓力，難以準備應景食品，市府結合新竹國賓大飯店捐月餅禮盒，再由社會處找出200個需要協助的家庭，讓他們感受佳節的溫暖。

新竹國賓大飯店公關副理郭乃綺今天表示，新竹國賓大飯店連續3年與市府合作，每年贈送約餅200盒給200戶弱勢家庭外，每月也提供價值共約新台幣5000元麵包，分送給弱勢族群，盼讓受贈者感受社會溫暖。

竹湖暐順麗緻文旅董事長陳燕倫今天表示，他們每週贈送麵包到新竹市智障福利協進會，讓身心障礙者能在享有專業照護時，也能品嚐美味食物。

新竹老爺酒店則賣出一盒月餅，即捐18元給新竹家扶基金會。

新竹大遠百副店長林家榕今天表示，新竹大遠百今天到愛恆啟能中心附設愛恆樂活園，協助慢飛兒孩童學習栽種，在14日愛恆啟能中心也到大遠百進行義賣活動，讓大家共度有愛心的中秋節。（編輯：李錫璋）1080911