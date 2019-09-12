陸船非法越界 海巡裁罰30萬驅離出境

（中央社馬祖12日電）海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊帶案查扣大陸漁船，大陸漁船非法越界捕魚且拒停船受檢，違規事證明確，由艦隊分署裁罰30萬後驅離出境。

馬祖海巡隊指出，陸船未經許可進入我國禁止水域內且拒停船受檢，該陸船約5噸，海巡署艦隊分署於9月9日依照兩岸人民關係條例第29、32、80條之1及其施行細則第42條、第45條等規定，處以罰鍰新台幣30萬元並沒入相關漁獲（海拋），經確定罰鍰已匯入國庫，12日下午2時許，由馬祖海巡隊派遣PP10037艇將該船及4位大陸船員驅離出境。

艦隊分署表示，馬祖海域今年迄今行政處分越界陸船計有12艘、沒入陸船3艘，裁罰金額累積達360萬元，展現海巡署艦隊分署執行「護永專案」及「海洋保育執法擴大掃蕩專案」之成效，說明政府維護海洋資源與護漁之決心不打折扣，更向國人宣示海巡保育執法絕不鬆懈。（編輯：張銘坤）1080912

馬祖海巡隊執行「護永專案」及「海洋保育執法擴大掃蕩專案」，查扣非法大陸漁船，裁罰新台幣30萬後驅離出境。（馬祖海巡隊提供）中央社 108年9月12日