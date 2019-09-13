射訓子彈飛穿民宅屋頂 軍方慰問允助復原

（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣關西營區靶場昨天進行射擊訓練時傳出意外，一顆子彈射出靶場飛至2公里外而射穿一戶張姓民宅屋頂，所幸無人受傷。陸軍三三化學兵群今天前往探望，並將協助房屋復原。

陸軍第六軍團三三化學兵群上校指揮官李煜森今天向中央社記者表示，昨天上午8時30分至11時30分左右，軍方在關西營區進行駐地射擊訓練時，有一顆子彈意外射出靶場飛至2公里外，軍方得知後立即前往受波及的民眾家中致意、慰問，並在今天一早檢視屋損狀況。

高齡92歲住戶張羅漂妹今天接受中央社記者電訪時說，事發當時她正在房間內休息，突然聽到一聲巨響，飽受驚嚇，隨後查看發現客廳天花板破洞，也有裂痕，地面則有一顆仍在冒煙的子彈。

李煜森表示，昨天射擊訓練，軍方使用兵器為50機槍，一般來說，有效射程的距離在1000至2000公尺，飛行距離會受到當時風向、地形高低等影響，不過，靶場都有設計避彈等安全設施。

他說，研判這次子彈飛出靶場後，可能是打到石頭等堅硬物體再彈飛，但類似情況的發生機率很低，這也是他從軍22年來，首次遇到。所幸這次意外，沒有造成人員受傷。

李煜森指出，軍方將在下午協助屋主把房屋復原，並將再次前往探望，向住戶致意，未來也會加強安全維護。（編輯：戴光育）1080913