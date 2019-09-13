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首頁 / 地方

時力竹市立委參選人高鈺婷成立競選辦公室

最新更新：2019/09/13 15:16
時代力量新竹市立法委員參選人高鈺婷（右2）競選辦公室13日成立，時力黨主席徐永明（左2）、立委黃國昌（左）與時力前黨主席邱顯智（右）到場相挺。中央社記者魯鋼駿攝　108年9月13日
時代力量新竹市立法委員參選人高鈺婷（右2）競選辦公室13日成立，時力黨主席徐永明（左2）、立委黃國昌（左）與時力前黨主席邱顯智（右）到場相挺。中央社記者魯鋼駿攝　108年9月13日

（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）時代力量新竹市立法委員參選人高鈺婷競選辦公室今天成立，她表示，未來若進入立法院，將持續捍衛台灣主權、保護台灣產業，也將關注新竹市托育、高房價等議題。

時力黨主席徐永明出席高鈺婷瑜競選辦公室開幕活動致詞表示，新竹市是時代力量的模範選區，不僅議員選舉開紅盤，立委選局也持續耕耘，高鈺婷會把民眾的聲音帶進立法院。

立委黃國昌也到場相挺表示，時代力量在「捍衛台灣民主，守護台灣主權」的道路上從未退縮，也要讓年輕人看見希望，能夠繼續在這塊土地上打拚，即使這條道路相當艱辛，時代力量會持續堅定走下去。

高鈺婷致詞說，未來進入立法院，會與時代力量共同努力，持續捍衛台灣主權；台灣高科技產業長期面臨遭竊取技術、挖角人才等問題，希望能保護台灣產業；會努力關注新竹市的托育、高房價議題，讓年輕爸媽減輕負擔。（編輯：張銘坤）1080913

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