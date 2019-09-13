傳統戲曲走入生活 藝生展技藝民眾品好戲

文化部文化資產局13日舉辦「戲細品味─一桌二椅秋意有藝事」開幕活動，即日起至11月10日的週末假日，將帶給民眾30場傳統戲曲、音樂與偶戲等精彩演出。中央社記者趙麗妍攝 108年9月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）為讓傳統表演藝術文化資產走入生活，也提供傳統表演藝術者演出舞台，文化部文化資產局舉辦30場的傳統戲曲演出，除推廣活化傳統技藝，透過演出讓民眾也能「戲細品味好戲」。

文化部文化資產局今天舉辦「戲細品味─一桌二椅秋意有藝事」開幕活動，即日起至11月10日的周末假日，帶給民眾30場傳統戲曲、音樂與偶戲等節目演出。

節目橫跨歌仔戲、亂彈戲、北管、南管、布袋戲、原住民音樂、客家採茶戲等多元表演形態，邀請人間國寶藝師、地方登錄的保存者親臨現場，規劃98年起逐年進行「重要傳統表演藝術傳習計畫」的結業藝生演出。

策展人、台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢表示，近年來，傳統表演藝術團體缺乏演出機會，每當地方廟宇請來戲班演出時，民眾因受不了鑼鼓聲吵雜及交通因素等報案，文資局設置一桌二椅的舞台，提供傳統劇團演出的機會。

林茂賢指出，文化資產保存法實施後，國家登錄了20多名人間國寶，他們配合傳承計畫，藝生因沒有演出機會，畢業即失業，一桌二椅就是他們表現的場域，未來還有接班人計劃、校園巡迴計畫，提供表演場所，繼續傳承傳統技藝。

林茂賢說，有別於一般廟口酬神演出，文資局辦理的表演活動，每場演出前會先做戲曲的介紹，著重在教育、傳承，希望透過演出讓民眾更了解自己的文化傳統。（編輯：張銘坤）1080913