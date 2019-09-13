中市茄苳樹王公1028歲生日 契子祝壽

台中市西區均安宮茄苳王公廟旁的千年茄苳樹為當地信仰中心，13日中秋節迎接1028歲生日，廟方也特別舉辦「契子回娘家賀壽暨宗教文化活動饗宴」活動。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年9月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市西區均安宮茄苳樹王公今年1028歲，為台中市最年長的樹，每年中秋節是茄苳樹王公的聖誕，各地的「契子」今天回來更換香火，為茄冬樹王公慶壽。

台中市西區茄苳王公廟及均安宮今天舉辦「契子回娘家賀壽暨宗教文化活動饗宴」活動，市長盧秀燕、立委黃國書、市議員江肇國也前來祝壽。

盧秀燕表示，茄苳王公廟的茄苳樹高齡1028歲，除是全市最年長的樹，也是地方民眾的信仰中心，至今已累積上萬名「契子」。

她說，過去茄苳樹曾因建商施工有生存危機，經過多位民代、民間團體發動「搶救老樹行動」，市府協調建商換地、拆除影響老樹生長的婦幼活動中心，終於打造茄苳樹王文化生態公園。

盧秀燕指出，為解決金爐熱源與廢氣對老樹造成影響，廟方曾對老樹擲筊，在獲得3次聖筊後停用金爐，金紙也委由環保局統一焚燒，堪稱環保典範。

均安宮指出，千年茄苳樹共有3株，為當地信仰中心，二次大戰時，美軍轟炸台灣，因水湳機場無可躲避之處，日軍四處找尋可藏戰機的據點，均安宮茄冬樹的樹幅達150平方公尺，被日軍相中，有次盟軍轟炸台灣，許多地方遭璀毀，只有樹下的戰機完好無損。

廟方指出，茄冬老樹相當靈驗被視為神樹，許多家長為了子女健康，請求當茄冬老樹的契子契女，祈求老樹保佑子女平安成長，每年中秋是老樹生日，廟方舉辦祝壽典禮，契子們會回來換香火，也為老樹祝壽。（編輯：張銘坤）1080913