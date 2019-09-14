點亮十三層居民心情複雜 期待又怕受傷害

（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市水湳洞選煉廠「十三層遺址」以光雕地景點亮，創土地污染用地再利用新模式，期盼帶動在地發展。不過，居民今天反映，遊客常闖入私領域或亂丟垃圾，干擾原有的寧靜生活。

台灣電力公司攜手國際照明設計師與藝術家，點亮位於新北瑞芳的十三層遺址，在藝術與文化資產對話與活化中，呈現出不一樣的氛圍，未來也盼漸進式在當地活化利用。

十三層遺址每晚6時至9時點亮，讓當地民眾與外來旅客在不同時間點，都能欣賞到金瓜石地區過往風華。台電希望帶動經濟、文化及地方觀光發展。

當地住戶林姓民眾今天表示，對於台電點亮十三層遺址，鄰近地區住民大家有相同的期待與焦慮，「既希望她美麗，又害怕她失去原有的寧靜」。

「關於繁榮與寧靜是相對嗎？這我也沒答案，最近也是苦思。」移居水湳洞20年，住家窗外即可看到十三層的施小姐更感到迷惘，她說，記憶中，山城一直是沉睡的，點亮後，熟悉卻又陌生的天空之城像戲劇化般被秀出，瞬間好像整個遺址被喚醒。第一次看十三層如此亮麗，像在宣告曾經的風華。

大量的觀光人潮湧入水湳洞，讓偏鄉小社區一夕爆紅，但遊客品德卻讓原本寧靜的住民受干擾。施小姐在臉書（Facebook）表示，遊客看風景就算了，還「順便」把垃圾直接丟在她家後院，有撿不完的垃圾。

從「點亮十三層遺址」活動公布以來，就陸續有遊客進入水湳洞，居民反映更誇張的事情，有次後門沒關，遊客直接散步進入住家後院的私人空間，遭質疑後，遊客回應「我看到門沒關就進來了。」也有人闖入民宅後，被勸不出來。

胡姓民眾今天在「瑞芳大小事」臉書社群表示，請遊客以雪亮的眼睛觀賞，以手拍照，避免過度喧嘩，還給水湳洞寧靜的生活，也請將垃圾順手帶走，還給水湳洞乾淨的優質環境。

新北市府表示，點亮十三層遺址是台電公司的誠意，市府團隊會持續與台電溝通，繁榮地方經濟。九份、金瓜石周邊道路狹小且假日交通量大，呼籲前往的民眾一定要注意行車安全，盡量運用大眾運輸工具，並請勿干擾住戶的安寧。（編輯：張銘坤）1080914