更多編輯台推薦新聞：
最後泰雅族文面國寶殞落 柯菊蘭生前憂文化消失
文化

最後泰雅族文面國寶殞落 柯菊蘭生前憂文化消失

20年前九二一救災 土耳其救難隊：若我們需幫助 相信台灣也會來
生活

20年前九二一救災 土耳其救難隊：若我們需幫助 相信台灣也會來

專題／小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始
產經

專題／小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始

專訪／台索邦交受關注 吳釗燮示警：中國承諾常未兌現
政治

專訪／台索邦交受關注 吳釗燮示警：中國承諾常未兌現

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

澎湖石友會聯展 狀似綠豆椪的奇石最引人注目

最新更新：2019/09/14 18:11
中秋連假第2天，澎湖縣文化局中興畫廊14日推出澎湖石友會108年會員聯展，展出各式奇石藝品，其中還有狀似傳統月餅「綠豆椪」的展品，相當應景。中央社 108年9月14日
中秋連假第2天，澎湖縣文化局中興畫廊14日推出澎湖石友會108年會員聯展，展出各式奇石藝品，其中還有狀似傳統月餅「綠豆椪」的展品，相當應景。中央社 108年9月14日

（中央社澎湖縣14日電）中秋節剛過，你是否看過「鐵丸石」，狀似綠豆椪的石頭月餅，栩栩如生，宛如月餅般，只能看不能吃，今天在石友會的會員聯展中，格外的引人注目。

澎湖石友會員聯展，今天在澎湖文化局中興畫廊展出，由文化局長王國裕與石友會理事長陳扶氣等人共同主持，包括有呂萬貫、陳蜜等數十位會員聯合展出各式各樣的奇石、造景、藝石等作品，琳瑯滿目，展期將至28日。

澎湖石友會會員展100多件各種石頭藝景中，其中最特別是由會員陳正憲所提供的由「鐵丸石」所組成，狀似「綠豆椪」的中秋月餅，每粒都非常的像，雖然中秋節昨天剛過，但收藏這麼特別具有節慶的奇石，令在場人士稱奇。

另外，陳扶氣理事長所提供的狀似望安天台山呂洞賓的仙人腳印石頭藝品，也在現場引人注目。（編輯：黃世雅）1080914

澎湖石友會108年會員聯展14日起在澎湖縣文化局中興畫廊舉行，展品內容豐富多元，其中石友會理事長陳扶氣提供狀似人類腳掌的石頭藝品展出，相當吸睛。中央社 108年9月14日
澎湖石友會108年會員聯展14日起在澎湖縣文化局中興畫廊舉行，展品內容豐富多元，其中石友會理事長陳扶氣提供狀似人類腳掌的石頭藝品展出，相當吸睛。中央社 108年9月14日
澎湖108年石友會會員聯展14日起在澎湖縣文化局登場，展出作品琳瑯滿目，適逢中秋連假，吸引不少民眾攜家帶眷前來參觀。中央社 108年9月14日
澎湖108年石友會會員聯展14日起在澎湖縣文化局登場，展出作品琳瑯滿目，適逢中秋連假，吸引不少民眾攜家帶眷前來參觀。中央社 108年9月14日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報