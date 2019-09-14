澎湖石友會聯展 狀似綠豆椪的奇石最引人注目

（中央社澎湖縣14日電）中秋節剛過，你是否看過「鐵丸石」，狀似綠豆椪的石頭月餅，栩栩如生，宛如月餅般，只能看不能吃，今天在石友會的會員聯展中，格外的引人注目。

澎湖石友會員聯展，今天在澎湖文化局中興畫廊展出，由文化局長王國裕與石友會理事長陳扶氣等人共同主持，包括有呂萬貫、陳蜜等數十位會員聯合展出各式各樣的奇石、造景、藝石等作品，琳瑯滿目，展期將至28日。

澎湖石友會會員展100多件各種石頭藝景中，其中最特別是由會員陳正憲所提供的由「鐵丸石」所組成，狀似「綠豆椪」的中秋月餅，每粒都非常的像，雖然中秋節昨天剛過，但收藏這麼特別具有節慶的奇石，令在場人士稱奇。

另外，陳扶氣理事長所提供的狀似望安天台山呂洞賓的仙人腳印石頭藝品，也在現場引人注目。（編輯：黃世雅）1080914

澎湖石友會108年會員聯展14日起在澎湖縣文化局中興畫廊舉行，展品內容豐富多元，其中石友會理事長陳扶氣提供狀似人類腳掌的石頭藝品展出，相當吸睛。中央社 108年9月14日