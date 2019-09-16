高市文化局否認藝文演出查水表 尹立提質疑

（中央社記者陳朝福高雄16日電）藝文演出引來「查水表」爭議，雖然高市文化局否認，但前高市文化局尹立臉書質疑過去8年來超過百場演出的核銷發票，「為了3場氣爆心靈重建演出，調閱了185場資料，合理嗎？」

對於外界的質疑，高雄市政府文化局主秘劉秀英下午出面說明，市府政風室8月間為釐清八一氣爆心靈重建計畫中歌仔戲演出有無費用偏高情形，請文化局政風室了解相關資料。

她強調「政風單位一切依法行事，且調閱的都是業務單位內部簽核及驗收資料，絕對沒有去打擾任何劇團」，也憂心這些傳聞將破壞文化局與歌仔戲劇團多年合作的關係，甚至影響在地劇團的發展。

尹立也是「Wecare高雄」活動發起人，他透過臉書PO文，指參與庄頭藝穗節演出的明華園也被「查水表」，8年來超過百場演出的核銷發票，最近全被裝箱送政風單位。他質疑「為了3場氣爆心靈重建演出，調閱了185場資料，這合理嗎？」

尹立表示，大港是補助、庄頭是採購、春天藝術節歌仔戲是補助，都是依法行政。「政府招標方式不是只有你們知道的公開招標而已，法律有在進步，好嗎？」

庄頭藝穗節歌仔戲多年來總共在高雄演出185場，包括知名的明華園天字戲劇團33場、春美歌劇團35場、尚和歌仔戲劇團共26場，高雄在地團隊佔大多數。日前有議員質疑，八一氣爆心靈重建計畫中的歌仔戲演出單價過高，與庄頭藝穗節歌仔戲演出費落差很大，市府政風單位受理後向文化局調閱相關資料查核。(編輯:孫承武)1080916