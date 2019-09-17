科博館渡課餘時間 中一中吳思翰地科奧賽奪金

（中央社記者趙麗妍台中17日電）國小時課餘時間常在科學博物館渡過，也喜歡手作、實驗樂趣，台中一中吳思翰參加國際地球科學奧林匹亞競賽奪得金牌，取得大學入學門票，未來想朝學術發展前進。

台中一中數理資優班的吳思翰參加國際地球科學奧林匹亞競賽，歷經校內初選、全國選拔、選訓營、初選等階段，半年來過關斬將，再從516名學生中脫穎而出，和另3名高中生代表台灣出賽，獲得金牌，個人排名第7名。

吳思翰表示，爸媽都在食品科學相關產業工作，從小他就對吃和科學有興趣，常跟著媽媽在廚房做甜點，也喜歡跟著爸爸一起做木工，喜歡體驗手作、實驗。

從小爸媽就常帶他到國立自然科學博物館，科博館就是他的遊樂場，吳思翰說，他喜歡科博館內的礦石、恐龍、標本，也喜歡天上的星星，曾和父親拿著相機，想要拍下黑夜中閃耀的那片星空。

準備競賽過程，吳思翰閱讀大量的原文書，他一手翻閱原文書，一手翻字典查單字，他分享地科奧林匹亞競賽的比賽方式，除題型活潑、多元外，考場移地野外舉辦，透過調查恐龍腳印，分析出遷徙的足跡、生活的習性等，答題不能靠死背，需活用所學的知識。

吳思翰分享參賽心得給有興趣的學弟妹，他說，可多方面涉獵，找出自己的興趣，搜尋、閱讀相關書籍，為每個機會做好準備，才可一步步走下去，凡事應先嘗試過、達到目標，才能往更高夢想邁進。（編輯：謝雅竹）1080917