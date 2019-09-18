更多編輯台推薦新聞：
專題／不讓免費貼圖輕易騙走個資 自保招數一次看
生活

專題／不讓免費貼圖輕易騙走個資 自保招數一次看

巴西近5億蜜蜂農藥中毒死亡 學者：可能引發食物戰爭
國際

巴西近5億蜜蜂農藥中毒死亡 學者：可能引發食物戰爭

美國會聽證 黃之鋒何韻詩促通過香港法案
兩岸

美國會聽證 黃之鋒何韻詩促通過香港法案

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

金門烈嶼風情美不勝收 攝影比賽吸引遊客

最新更新：2019/09/18 15:21
金門縣烈嶼鄉公所舉辦「烈嶼風情」攝影比賽，23日起受理收件，歡迎攝影好手們透過鏡頭詮釋烈嶼之美。圖為當地景點沙溪堡。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　108年9月18日
金門縣烈嶼鄉公所舉辦「烈嶼風情」攝影比賽，23日起受理收件，歡迎攝影好手們透過鏡頭詮釋烈嶼之美。圖為當地景點沙溪堡。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　108年9月18日

（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）金門縣烈嶼鄉公所今天表示，「烈嶼風情」攝影比賽23日起收件，期盼透過照片詮釋的烈嶼美景，吸引遊客認識當地，進而到此旅遊，愛上這離島中的離島，發現更多烈嶼風情。

烈嶼鄉公所發布新聞稿表示，結合烈嶼地區推廣觀光，希望藉由攝影比賽活動，吸引遊客認識烈嶼鄉，邀請攝影好手透過鏡頭呈現令人動容的攝影作品。此外，配合在圖書館設立攝影相關主題書區，藉攝影比賽提升圖書館圖書借閱率。

鄉公所秘書方小萍表示，攝影主題以烈嶼鄉美景為主，而非特寫人物，凡能以優異的構圖、輪廓、光影、色調、技巧等充分呈現「烈嶼之美」的照片，都歡迎參賽。照片限為民國107年11月1日到108年10月31日期間拍攝。

鄉公所表示，凡中華民國國籍且愛好攝影的人士都歡迎參賽，但直接或間接參與本案的工作人員、鄉公所員工不得參與。每名參賽者作品以3張為限，連作（組照）不收，每人限得一獎項，以最高獎為主。

主辦單位將聘請攝影藝文領域專家學者組成評審團公開評選。評審標準，攝影主題呈現占40%、構圖與創意30%、攝影技巧25%，主題文字說明作品概念占5%。

前3名得主各獨得獎金新台幣2萬元、1萬5000元、1萬元；優選獎10名，各可得獎金2000元；佳作獎20名，各可得獎金1000元。

「烈嶼風情」攝影比賽9月23日開始收件，11月6日截止收信。鄉公所表示，信封上請註明「參加『烈嶼風情』攝影比賽」字樣，寄到金門縣烈嶼鄉林湖村西路60號。（編輯：張雅淨）1080918

金門縣烈嶼鄉公所舉辦的「烈嶼風情」攝影比賽將自23日起收件，希望藉由攝影賽，吸引遊客從不同角度認識烈嶼鄉，帶動觀光。圖為烈嶼鄉知名地標八達樓子。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　108年9月18日
金門縣烈嶼鄉公所舉辦的「烈嶼風情」攝影比賽將自23日起收件，希望藉由攝影賽，吸引遊客從不同角度認識烈嶼鄉，帶動觀光。圖為烈嶼鄉知名地標八達樓子。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　108年9月18日
金門縣「烈嶼風情」攝影比賽23日起收件，烈嶼鄉公所表示，比賽主題以烈嶼美景為主，而非特寫人物，凡能以優異的構圖、輪廓、光影、色調、技巧等充分呈現出「烈嶼之美」的照片，都歡迎參賽。圖為烈嶼岸際軌條砦。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　108年9月18日
金門縣「烈嶼風情」攝影比賽23日起收件，烈嶼鄉公所表示，比賽主題以烈嶼美景為主，而非特寫人物，凡能以優異的構圖、輪廓、光影、色調、技巧等充分呈現出「烈嶼之美」的照片，都歡迎參賽。圖為烈嶼岸際軌條砦。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝　108年9月18日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報