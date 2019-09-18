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台南實施新課綱獲肯定 黃偉哲讚教師貢獻

最新更新：2019/09/18 19:01
台南市政府18日下午在樹谷音樂廳舉辦108年教師節表揚大會，市長黃偉哲（中）出席表揚獲獎教師，肯定他們的付出與努力。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年9月18日
台南市政府18日下午在樹谷音樂廳舉辦108年教師節表揚大會，市長黃偉哲（中）出席表揚獲獎教師，肯定他們的付出與努力。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　108年9月18日

（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市政府今天下午在樹谷音樂廳舉辦108年教師節表揚大會，市長黃偉哲表示，台南市在實施新課綱的表現獲教育部肯定，很多學校來觀摩，市府會給老師們最大支持。

今年台南市教師節表揚大會共表揚3名全國師鐸獎、1名全國教育奉獻獎、23名台南市師鐸獎得主，另有9名優良特殊教育人員、673名資深優良教師，黃偉哲親自頒獎。

黃偉哲致詞時表示，師鐸獎名額有限，但是台南市各級學校老師的付出卻是無限的。藉著今天的表揚，向老師們表達最深的謝意，市政府也會在能力、財力及物力許可的前提下，給老師最大的支持。

黃偉哲說，台南市在實施108學年度新課綱中表現很好，甚至被教育部當成模範縣市，讓其他學校觀摩學習，充分顯示台南市的老師、家長及校長為下一代受教權努力，讓孩子能用最快的時間，把新課綱銜接得最好，也給孩子最佳的教學品質。（編輯：唐聲揚）1080918

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