慰問基隆籍子弟兵 林右昌赴馬祖勞軍

基隆市長林右昌（前左6）18日率團到馬祖勞軍，關心在馬祖服役的基隆籍子弟，受到熱烈歡迎。（連江縣政府提供）中央社 108年9月18日

（中央社馬祖18日電）基隆市長林右昌今天率市府團隊到馬祖勞軍，慰問基隆籍子弟兵，受到馬防部副指揮官陳立中及官兵熱情歡迎，勞軍團特別帶來基隆伴手禮與紅包給基隆市的役男。

基隆市長林右昌搭乘下午最後一班飛機抵達馬祖進行勞軍行程，連江縣長劉增應、議長張永江、縣府文化處長吳曉雲等人前往機場迎接表示熱烈歡迎。

馬防部安排基隆籍官兵弟兄在馬防部勝利山莊設宴茶敘，副指揮官陳立中致詞歡迎林右昌與團隊前來馬祖慰問子弟兵。

陳立中表示，設籍基隆在馬祖服役的官兵共40多名，基隆與馬祖更是有淵源，基隆「韋昌嶺」是過去前來馬祖服役的必經之路，這次老兵回訪活動，讓老兵再次喚起回憶，也串起2縣市交往的情誼。

林右昌表示，感謝馬防部對基隆子弟兵的照顧，讓他們在外島得到更好的鍛練機會；市府文化局辦理「重返韋昌嶺」活動獲得老兵熱烈迴響，活動再次連結了兩地軍人對馬祖服役回憶，這是一條別具歷史意義的觀光路線，基隆、馬祖2縣市政府未來也會研擬繼續讓活動常態化。（編輯：李錫璋）1080918