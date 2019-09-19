行銷台東饒慶鈴挑戰開箱 點名宜蘭花蓮接棒

（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東縣長饒慶鈴趕上「開箱」熱潮，展示熱氣球、重大建設、農特產品，藉此行銷台東，同時點名花木蘭聯盟的宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚接棒。

這幾天開箱文攻占各大社群版面，饒慶鈴也搶搭這股熱潮，臉書PO文挑戰開箱行銷台東。

饒慶鈴拍攝的地點是台東海濱公園國際地標前，由109年全國身障國民運動會吉祥物阿歷和阿奈、台東農業釋迦仙子、洛神仙子及紅藜仙子等人陪同饒慶鈴，並帶著衝浪板入鏡，同時展示台東的大型活動或各項建設，包括最美星空、熱氣球、台東金幣、V型人、富岡港擴建、路堤共構及南迴緊急醫療、南迴驛等，一同拍攝開箱照。

饒慶鈴表示，上任9個月，想讓民眾知道她與團隊做了些什麼，今天挑戰近來最夯的開箱文「行銷台東開箱活動」，將台東縣政推動成績與未來辦理計畫向縣民與全國民眾說明。

饒慶鈴也特別點名「花木蘭聯盟」的姊妹，邀花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙接棒，徐榛蔚也願意接下，繼續延續開箱文行動。（編輯：謝雅竹）1080919