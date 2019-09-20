AI協助家務事 清大開發監護權判決預測系統

國立清華大學跨領域研究團隊20日發表使用「自然語言處理技術」的AI人工智慧協助家事判決預測系統，能夠預測夫妻若打離婚官司，小孩監護權會判給誰。（清大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年9月20日

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）國立清華大學跨領域研究團隊今天發表使用「自然語言處理技術」的AI人工智慧協助家事判決預測系統，能夠預測夫妻打離婚官司，小孩監護權會判給誰，預測準確率達9成以上。

國家理論中心副主任暨物理系教授王道維與清華科技法律研究所副教授林昀嫺所領導的團隊研發，今天在清大舉辦「人工智慧對人文社會帶來的挑戰與機會」工作坊發表「AI人工智慧協助家事判決預測系統」。

王道維表示，團隊使用西元2015至2017年的2000多篇判決書作為學習資料，讓AI模型學會人類法官的判決模式，國外已有案例使用AI來協助法官判決，如分析罪犯的再犯率，或處理信用卡糾紛等。

王道維解釋，民法規定夫妻離婚後子女監護權判給誰，要按照「子女最佳利益」來衡量，須考量許多不易量化的因素，如監護意願、子女意願、經濟狀況、工作職業、與孩子相處的關係、有無支持系統、居住環境等，一般人很難判斷哪一方有優勢。

林昀嫺指出，這套系統的研發主要是因家事案件牽涉了家人長年累積的恩怨情仇，訴訟不見得是最好的爭端解決方式，若能建立AI判決預測的輔助工具，協助雙方先了解可能的結果，也許可以減低濫訴機會和社會資源浪費，提高達成協議的機會，減輕法官案件積累的問題。

林昀嫺表示，研究團隊未來會積極與更多法律學者、律師、司法人員，甚至社福人員討論，研擬完整的使用方法與配套措施，讓這套系統可以更貼近當事人的需求。

清大表示，AI人工智慧協助家事判決預測系統網址為https://custodyprediction.herokuapp.com/，今起開放一週供民眾體驗，蒐集相關意見作為系統改善的參考依據。（編輯：張銘坤）1080920