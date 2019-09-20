竹北國有土地遭棄置事業廢棄物 警逮3嫌送辦

（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣竹北市安溪寮橋附近的國有土地，日前被棄置廢木板等一般事業廢棄物等，警方今天表示，已通知涉嫌偷倒廢棄物的陳姓男子等3人到案說明，訊後依違反廢棄物清理法送辦。

竹北警分局表示，新竹縣竹北市有民眾在17日報案，指出有2輛小貨車疑到安溪寮橋旁的國有土地棄置事業廢棄物，檢方接獲通報後，指揮環保局、竹北市公所、經濟部水利署第二河川局及竹北分局派員到場勘查。

警方指出，現場被棄置大量木板、磚塊等事業廢棄物，而傾倒的貨車早已逃離現場。經環保局稽查人員確認，小貨車所傾倒的廢棄物，為一般事業廢棄物，行為人若非有清運清除、許可，恐涉嫌違反廢棄物清理法。

警方表示，調閱監視器畫面後比對相關車輛後，當日鎖定2輛小貨車涉有重嫌，隨即通知陳姓男子等3名嫌疑人到案說明，訊後將3人依違反廢棄物清理法移送新竹地檢署偵辦。

新竹縣環保局指出，環局也要求3人將傾倒的廢棄物清除，今天都已清除完畢。

新竹縣長楊文科表示，隨意傾倒廢棄物影響環境重大，環境恐遭到不可逆的破壞，新竹縣將持續連結檢察機關、環保機關與司法警察機關，透過「檢警環平台」共同合作，維護竹縣淨土。（編輯：方沛清）1080920