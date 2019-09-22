體驗先民避洪患 台南重演百人扛屋上街

（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市安南區溪南寮的地方宮廟與學校合作，今天舉辦「扛茨走溪流」活動，邀請國寶級匠師打造以竹材、茅草組成的大型草茨，讓民眾體驗先人在洪患來臨時，把屋子扛著走的艱苦。

溪南寮興安宮主委黃登圍表示，溪南寮地區在西元1928年遭逢曾文溪洪患，全村居民以人力方式將所居住的草茨搬遷至距離溪畔1公里的現址。

黃登圍說，此次透過曾文溪兩岸的部落互相支援人力完成活動，讓大家一起來「扛茨」，體驗先民躲避洪患，堅毅不拔的精神。也希望年輕一代能認識在地文化，疼惜這塊土地。

台南市長黃偉哲、民進黨立委陳亭妃等人上午到場，與民眾一起扛起草茨走了一段路。

黃偉哲說，早年民眾為了躲避淹水，把住家、宮廟、甚至整個社區扛著走，現在雖然沒有這樣的需求，但傳統文化能保留下來仍特別有意義。除了已變成傳統民俗一部分，更是文化保存標的，可以讓後代子孫牢記先民奮鬥精神。

興安宮指出，此次活動使用的草茨寬10公尺、縱深4.8公尺、高4公尺，重達約3公噸多。骨架由刺竹、桂竹、孟宗竹以純手工榫接完成，屋頂覆著2層茅草，並以竹釘、藤皮固定，由文資局登錄的草茨工藝匠師李養打造。在今天活動過後，草茨將捐贈給在地的南興國小，供發展校本課程使用。

李養表示，能有機會重現先民生活景象，讓年輕人知道屋子真的能扛著走，教育這段歷史文化，讓他也相當感動、開心。（編輯：張芷瑄）1080922