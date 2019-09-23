墾丁觀光半潛艇觸礁沉沒 海巡救援船員無礙
最新更新：2019/09/23 14:16
墾丁一艘觀光半潛艇娛樂船23日上午在港嘴外左側約100公尺觸礁沉沒，海巡人員獲報前往協助，船上2名船員自行游泳上岸，經檢查船員均無受傷，目前船體並無漏油情形。（海巡署南區分署提供）中央社傳真 108年9月23日
（中央社屏東縣23日電）墾丁一艘觀光半潛艇娛樂船今天上午在港嘴外左側約100公尺觸礁沉沒，海巡人員獲報前往協助，船上2名船員自行游泳上岸，經初步檢查無大礙，觸礁原因尚待調查。
海巡署南部分署第八巡區指揮部今天表示，上午8時許接獲紅柴坑安檢所通報，一艘觀光半潛艇娛樂船「小海豚1號」於港嘴外左側約100公尺觸礁沉沒，立即派員前往救援並通報相關單位協助。
這艘「小海豚1號」半潛艇娛樂船上午7時45分出港，出港後不到10分鐘就觸礁沉沒。安檢所人員發現後立即派員攜帶救生裝備前往救援，並通報第八巡防區指揮部派員支援，並派遣海巡艇前往沉沒處搜索。
岸際海巡人員發現2名船員已自行游泳上岸，經檢查船員均無受傷，目前船體並無漏油情形。這艘觀光半潛艇預計至後壁湖漁港上架維修，詳細觸礁原因尚待調查。（編輯：林沂鋒）1080923