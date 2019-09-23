澎湖海巡救難實兵演練 高速水上摩托車成焦點

海巡署第十三巡防區23日統合澎管處及民間救難團體等多個單位，在白沙鄉後寮漁港舉辦年度岸際聯合救生救難演練，模擬遊客溺水、車輛意外落海、船筏撞擊礁石等意外狀況搶救及應變。中央社 108年9月23日

（中央社澎湖縣23日電）澎湖岸際海域每年都會傳出溺水意外，海巡署第十三巡防區今天在後寮漁港實施岸際聯合救生救難演練，新配撥的高速水上摩托車時速可高達60浬，這項救難利器更是全場焦點。

海巡署第十三巡防區指揮部岸際聯合救生救難演練，下午在白沙鄉後寮漁港舉行，巡防區統合第七岸巡、第八海巡，另有觀光局澎湖國家風景區管理處、縣府消防局與救難協會等單位共同參與，出動1艇、6車、50人與水上摩托車等各式裝備進行實兵演練。

其中指揮部配撥的高速1500cc水上摩托車，時速可高達60浬，今天在海上救生救難演練，操作迅速靈活，更是全場演練焦點。

海巡署第十三巡防區指揮部主任張尹俊表示，澎湖四面環海，水上遊憩觀光產業發達，深受遊客喜歡，鑑於水上活動事故與車輛落海偶發事件，利用岸際聯合救生救難演練，呼籲澎湖鄉民東北季風期間，沿近海風浪較大在海域或岸際從事各項活動要注意自身安全。

第十三巡防區表示，今天岸際聯合救生救難演練，包括有遊客戲水遇溺水上意外、車輛意外落海、船筏撞擊礁石等狀況演練，過程逼真。

現場還有逮捕術擂台、救生圈與拋繩袋拋擲與防身術等，當地的後寮國小小朋友也化身海巡小尖兵也參與體驗，格外吸睛。（編輯：黃世雅）1080923

海巡署第十三巡防區23日在澎湖縣白沙鄉後寮漁港實施岸際聯合救生救難演練，動員1艇、6車、50人，驗收救援效能，演練過程並搭配新獲撥的水上摩托車，十分吸睛。中央社 108年9月23日