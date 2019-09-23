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王淺秋：挖石油非韓國瑜政見 被惡意扭曲

最新更新：2019/09/23 20:18
高雄市長韓國瑜23日否認「挖石油」一事被打臉，高市府新聞局長王淺秋（圖）回應，韓「從沒說過高雄市政府要採石油、從來不是市府政見」。（中央社檔案照片）
高雄市長韓國瑜23日否認「挖石油」一事被打臉，高市府新聞局長王淺秋（圖）回應，韓「從沒說過高雄市政府要採石油、從來不是市府政見」。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬高雄23日電）高雄市長韓國瑜今天在議會否認「挖石油」一事被打臉，高市府新聞局長王淺秋回應，韓「從沒說過高雄市政府要採石油、從來不是市府政見」，從頭到尾都是被惡意扭曲的結果。

「挖石油」新聞披露後，有網友貼文諷刺「業務高手嘴巴唬爛千萬不要白紙黑字畫押」。行政院長蘇貞昌接受媒體採訪也說「睜眼說瞎話，這是最好的例子」。

韓國瑜上午在議會答覆民進黨市議員高閔琳有關「挖石油預算在哪裡」時表示，「挖石油是誰說的」、「有白紙黑字嗎？」

▲約1:07:00處開始

王淺秋下午出面說明，韓國瑜從來沒有將採石油列入政策白皮書，不管是採石油或採醬油，韓「從沒說過高市府要採石油、從來不是他的政見」。

她說，韓僅在一個政策討論會的過程中提及，也許在南海資源開發時，不管是採礦或採油，必需中央同意，中央同意也要引進地方企業或外部企業合作，還需周邊國家同意才行；把它說成要挖石油當政見「從頭到尾都是被惡意的扭曲的結果」。

對於外界質疑開採石油「無中生有」，王淺秋回應，即使要南海開採石油也要中央同意；況且那也不是天馬行空、無中生有的事，因為中油在民國100年4月獲經濟部核准附近海域探礦權，目前向中央申請採礦權，證明南海有資源採礦發生的可能，代表有其開發價值。

去年高雄市長選舉期間，韓國瑜多次公開提及南海挖石油的想法，認為能有效解決高雄的負債問題，但前提是行政院及南海周邊國家要同意。不過，他在正式的政見公報中，並未將挖石油這點列入。（編輯：孫承武） 1080923

高雄市議會第3屆第2次定期大會25日登場，高雄市長韓國瑜（左）23日向議會說明市府109年總預算案。中央社記者董俊志攝 108年9月23日
高雄市議會第3屆第2次定期大會25日登場，高雄市長韓國瑜（左）23日向議會說明市府109年總預算案。中央社記者董俊志攝 108年9月23日
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