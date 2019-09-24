新竹市辦微旅行 走訪鐵道嚐美食

新竹市政府舉辦微旅行「小塹有約」，市長林智堅（右3）24日公布4大主題，邀請大家到新竹逛古蹟、吃美食，體驗在地人的幸福。中央社記者郭宣彣攝 108年9月24日

（中央社記者郭宣彣新竹市24日電）新竹市政府辦微旅行「小塹有約」，市長林智堅今天公布4個主題，包含走訪東門市場、竹市老屋、認識鐵道文化及品嚐在地美食，邀請大家逛古蹟、吃美食，體驗在地人的幸福。

新竹市政府辦微旅行「小塹有約」今年邁入第三年，林智堅今天騎Youbike與民眾互動，親自宣傳邀請；他說，今天公布4個主題，包括實境音樂劇「東門市場尋找浩南」、老屋活化主題「在城邊遇見文藝青年」、為後站量身打造的「黑金町鐵道漫遊」、及新竹在地美食與文化「跟著元璋老師品嚐風城味兒」。

竹塹映象工作室文史工作者溫文龍，擔任「小塹有約」引路人。溫文龍介紹路線之一的「黑金町鐵道漫遊」，他表示，「黑金町」源自日本說法，指在火車站旁邊的處所，這次安排民眾到平日不開放的火車站內機關庫，也讓民眾走訪信仰中心竹蓮寺，了解後火車站的百年產業特色。

溫文龍說，活動中，也讓民眾認識新竹火車站與竹蓮寺附近的傳統產業與美食，除有新竹名產貢丸、米粉外，還有傳統醬油、油飯等。

林智堅邀請民眾一同騎腳踏車，走入新竹巷弄間，也探訪竹市古蹟與百年老店，認識竹市舊城區，感受懷舊風。（編輯：方沛清）1080924