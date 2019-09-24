感謝付出 林明溱表揚559名南投優秀教育人員

南投縣長林明溱（左）24日表揚獲教育部師鐸獎肯定的前德興國小校長吳碧霞（前右）等559名縣內優秀教職人員，並期勉大家對孩子多付出一分愛心，幫助成就孩子未來。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年9月24日

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投縣長林明溱今天表揚559名優秀教育人員，感謝教師們的付出。不過林明溱致詞時為國民黨總統參選人韓國瑜拉票惹議，他表示，只是希望若無明確立場的選民能支持韓國瑜。

表揚教育人員盡心盡力付出，南投縣政府今天舉辦「教師節表揚大會」，由林明溱頒獎表揚559名優秀教育人員，包含師鐸獎、教育部杏壇芬芳獎、資深優良教師、各校選拔的優良教師、特殊優良教師、優良特殊教育人員、私立短期補習班優良教師。

剛退休的前德興國小校長吳碧霞獲得教育部師鐸獎，她在杏壇服務40年，每天工作親力親為，讓孩童快樂上學，並營造師生一家氛圍，也讓校務蒸蒸日上，服務過的學校師生都對吳碧霞讚譽不絕；吳碧霞同時也獲表揚40年資深優良教師，雙料獎可說是南投教育界典範。

吳碧霞說，任職教師13年、主任14年、校長13年，各占教育人生三分之一，期間任職仁愛原鄉、客家村莊、市區學校，走過縣內多所學校，無論擔任何種職務，始終抱持真誠與熱情，一路引導孩子，讓他們充滿自信學習，相信只要教職人員有心，教育可充滿無限希望。

林明溱說，縣府非常重視教育，學校若需要增添或整修硬體設施，縣府都全力配合，同時加強發展偏鄉教育，拉近與都會學區差距，並鼓勵校長擔任學校領頭羊，帶領主任、教師將教育工作做得更完善，用愛的教育教導學生，為南投培養更多優秀人才。

但頒獎典禮發生插曲，有教師向媒體投訴林明溱致詞時公然為高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜拉票，質疑林明溱違反行政中立，更讓表揚優秀教師的場合淪為選舉造勢，對此，林明溱解釋說，只是希望若無明確立場的選民能支持韓國瑜，也呼籲有心人士不要見縫插針。（編輯：謝雅竹）1080924