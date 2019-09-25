黃秀珍樹下苦讀考上嘉女 家中線路舊台電助更新

嘉義縣學生黃秀珍樹下苦讀考上嘉義女中，感動許多人。台電嘉義營業處考量黃女家中電線老舊凌亂，25日主動前往更換其線路、換裝LED燈，讓全家不再擔心老舊電線的危險。中央社記者黃國芳攝 108年9月25日

（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）嘉義縣學生黃秀珍樹下苦讀考上嘉義女中，感動許多人。台電嘉義營業處考量黃女家中電線老舊凌亂，今天主動前往更換其線路、換裝LED燈，讓黃秀珍一家不再擔心用電安全。

黃秀珍、新住民媽媽阮氏春梅及就讀國民中學三年級的弟弟擠在不到7坪大的房間，自7年前父親過世後，全靠母親到果園打零工每月賺約新台幣1萬元及低收入戶相關補助、慈善團體資助，經濟不至於陷入困境。

黃秀珍家中沒書桌，只能拿小折疊桌在樹下讀書做功課，雖然生活與念書條件都相當惡劣，但努力苦讀，今年成功考上第一志願國立嘉義女子高級中學；黃秀珍苦讀精神，感動許多人，日前慈善團體「愛無限圓夢團」動員志工裝修貨櫃屋房間，讓步入青春期的姊弟有自己房間。

台電嘉義區營業處基於關懷地方弱勢族群，日前派員探訪黃秀珍住家，發現其家中電線的線路及開關老舊凌亂，且多有破損，用電安全堪憂，上午主動前往更換所有電線線路、換裝LED燈，並重新整頓接戶線等。

台電嘉義區營業處長黃肇祥上午在台電嘉義區處業務經理羅錦毓陪同下前往黃女家中，並致贈慰問金給新住民媽媽阮氏春梅。黃女母親說，相當感激台電的用心，讓全家不再擔心老舊電線的危險。

黃肇祥指出，黃秀珍為新住民第二代，且她的父親早逝，為社會弱勢族群，在惡劣環境情況下，卻能奮發向學考上第一志願，十分值得嘉許；這次台電適時提供協助，善盡社會責任，希望能拋磚引玉引起社會共鳴。（編輯：戴光育）1080925

嘉義縣學生黃秀珍樹下苦讀考上嘉義女中，感動許多人。台電嘉義營業處考量黃女家中電線老舊凌亂，25日主動前往更換所有電線線路、換裝LED燈，並重新整頓接戶線等。中央社記者黃國芳攝 108年9月25日