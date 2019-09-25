台東焚化廠將啟用 饒慶鈴訪新北市焚化廠

（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東焚化廠最快2年半後將重新啟用，台東縣長饒慶鈴今天參訪新北市焚化廠，透過參考國內外焚化廠技術及經驗，在操作穩定度、發電效率、污染防治三大面向進行升級。

饒慶鈴今日帶領縣府各局處主管40人參訪新北市新店、八里的兩處焚化廠。饒慶鈴表示，焚化廠到底是不是台東最適當的選擇應該眼見為憑，讓縣府主管直接與第一線正在營運中的焚化廠交流最能有所體認；在現代科技的進步下焚化廠早已沒民眾想像的排放黑煙、惡臭及噪音等負面景象。

她說，這次帶領縣府團隊北上參訪，就是希望能吸取新北市營運多焚化廠優異經驗，做為台東垃圾自主處理工作推動的借鏡，並對新北市長侯友宜及環保局長劉和然的安排與接待表達感謝。

台東縣環保局也透過新聞稿表示，新北市新店廠是一座己營運20年後重新升級整建的焚化廠，並有豐富優異的操作經驗，可將空氣污染防制系統升級為觸媒式濾袋後，戴奧辛濃度除符合法規值規範的0.1ng/Nm3，甚至降至0.003ng/Nm3。

環保局表示，8月間已參訪高雄地區中區焚化廠及仁武焚化廠，還有屏東縣崁頂焚化廠，加上這次的新北市新店焚化廠及八里焚化廠，不同縣市焚化廠的設施、空氣污染防制技術、監督回饋機制及在地居民關係維護為參訪重點。

台東各鄉鎮掩埋場即將飽和，高雄市焚化廠又停止台東垃圾進場焚燒，台東垃圾問題迫在眉睫。饒慶鈴今年初宣示興建後即停用14年的焚化廠將重新啟用，並且編列修繕和2年的操作預算，日前經台東縣議會臨時會通過。

如果沒有意外，位於台東市的台東焚化爐最快在2年半後啟用。饒慶鈴和台東縣環保局最近積極參考國內外焚化廠現況和營運經驗。(編輯:孫承武)1080925