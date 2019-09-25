新竹縣國小發生水痘群聚1班 縣府：已停課

為預防腸病毒，新竹市衛生局25日完成竹市共264所國小、幼兒園及托育中心洗手設備查核，衛生局表示，將不定期至各校園場域進行稽查工作，確保各校園場域落實防治措施。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 108年9月25日

（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣一所國小有一班日前爆發水痘群聚感染，新竹縣政府今天表示，校方已宣布該班停課，未來若各校有確診相關傳染病，可參酌腸病毒及流感的停課標準作彈性處理。

新竹縣一所國小本月初發現，一名六年級學生因感染水痘，採取居家自主隔離，卻因水痘有潛伏期，不久後同班同學也發生類似病症。校方表示，這班已從23日起停課，預計10月1日開始上課。

校方指出，學校為避免交叉感染，也立即採取應變措施，緊急消毒，並以個案報准通知停課，以免擴散影響其他班級。

新竹縣教育處表示，新竹縣傳染病全班停課標準以腸病毒與流感為主，為避免傳染病擴散，若有發生疑為傳染病群聚情況，如水痘、麻疹等，各校能由家長等相關人員為代表，召開校內會議討論停課方案。

教育處指出，校方也可參酌腸病毒及流感的停課標準作彈性處理，並報府備查因應。目前，教育處透過縣府網站公告說明，並提醒學校若遇疑似或確定傳染病群聚事件，所能採取的停課彈性處理原則。（編輯：李錫璋）1080925