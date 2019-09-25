訪人瑞賀重陽 黃偉哲：續推長照機構

重陽節將至，台南市長黃偉哲（前左）展開為百歲人瑞賀節行程，25日前往探訪善化區104歲的阿嬤洪蕊（前右）。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年9月25日

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市長黃偉哲今天探訪兩名百歲人瑞，親送市府打造的金鎖片與總統府敬老狀。他說，台南市將在長照資源不足地區，透過結合醫療需求，興建符合市民需要的住宿式長照機構。

台南市政府社會局統計，今年台南市百歲以上的人瑞共238人。黃偉哲今天開始重陽節前為百歲人瑞賀節行程，先後探訪善化區104歲的阿嬤洪蕊、和大內區10 0歲的阿公羅通文。

黃偉哲表示，洪蕊的身體相當健康，健保卡使用次數很少；擁有52年鄰長資歷的羅通文平日不菸不酒、早睡早起，身體硬朗。台南市政府對老人福利應更加著重，要讓台南成為幸福宜居、安養晚年的友善城市。

黃偉哲指出，台南市65歲以上老人約有29萬人。今年市府對65歲到99歲的致贈新台幣1000元重陽敬老金，百歲人瑞贈送一錢半的金鎖片。

他說，希望大家多陪伴、疼惜家中的老寶貝，讓敬老倫理得以傳承延續。市府會持續建置日間照顧設施、拓展照顧據點、推動共餐服務。未來將在六甲、玉井、柳營、新市等長照資源較不足的地區，透過結合醫療需求，興建符合市民需要的住宿式長照機構，以達到在地老化的照顧目標。（編輯：黃世雅）1080925