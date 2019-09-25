花蓮黎明教養院創辦人羅樂道去世 享壽85歲

（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮門諾會黎明教養院9月才獲得今年總統文化獎「人道奉獻獎」肯定，院方今證實高齡85歲的創辦人羅樂道牧師23日在加拿大安詳離世，感慨有趕得及告知羅牧師獲獎喜訊。

根據黎明教養院文獻記載，羅樂道民國57年帶著太太羅愛蓮、2歲大兒子從加拿大來到台灣傳教，隔年在台灣生下患有唐氏症的2兒子，後來又在花蓮領養被棄養的原住民小女娃，經確診是腦性麻痺及多重障礙。

接連而來的打擊，羅樂道夫妻將沮喪化為力量，62年第一次服事工作結束後，帶著孩子們回到加拿大接受啟智學校教育，夫妻倆則回到大學進修特殊教育課程，64年二度來台，這次帶著2箱特教的啟能教材回到台灣，要在花蓮辦「憨囝仔的學校」。

花蓮黎明教養院25日證實，高齡85歲的創辦人羅樂道牧師（左）23日已在加拿大安詳離世。根據教養院文獻記載，羅樂道民國57年帶著太太羅愛蓮（右）與2歲兒子從來台傳教，隔年在台灣生下患有唐氏症的次子，後來又在花蓮領養一名原住民小女娃。圖為早年羅樂道一家人合影。（花蓮黎明機構提供）中央社記者張祈傳真 108年9月25日

當年身障兒的父母不知如何照顧孩子，有的被關在籠子裡、拴在屋角，羅愛蓮到處登門拜訪，把孩子找出來受教育，設計教案指導院童生活自理，羅樂道充當司機接送，充當助教。

羅樂道夫妻66年成立設立花蓮黎明啟智中心，從會堂後方的小教室、5人的小班級起步，3年後來2人服事工作結束，回到加拿大這顆奉獻的種子並沒有停止，而是不斷壯大，成為現在收容院生超過200名、完整身心障礙服務的黎明教養院。

羅樂道牧師勉勵曾這樣勉勵院內工作同仁：「有一個聲音一直對我說，我不該分享我做了什麼，而是要強調上帝對我和我們這個大家庭做了些什麼。我們的禱告是，這個故事，不管我們的弱點和失敗，都將榮耀上帝，並成為許多人的祝福。」

院方表示，羅樂道離開後仍密切關注教養院動態，83年教養院大樓蓋好，隔年羅牧師專程來探視，院方也不定時傳送院內活動照片，這次得知獲獎，第一時間就通知遠在加拿大的羅牧師，雖沒等到下月北上受獎，但仍感慨能共享得獎喜訊，也感謝羅樂道的付出。（編輯：黃世雅）1080925