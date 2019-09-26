斯洛伐克特納瓦省長訪竹市府 促進國際交流

斯洛伐克特納瓦省長維酷比（Jozef Viskupic）（左）26日率團參訪新竹市政府，市長林智堅（右）親自接待，介紹竹市發展，雙方針對城市治理、政策推動等進行分享與討論。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 108年9月26日

（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）斯洛伐克特納瓦省長維酷比今天率團參訪新竹市政府，市長林智堅表示，竹市為擁有人文歷史的古城，也是科技產業重鎮，透過城市外交將創造台灣更多可能，也促進國際交流。

維酷比（Jozef Viskupic）今天參訪新竹市政府，雙方交流。林智堅表示，觀光與行銷為市府所積極推動，期盼未來雙方能有合作交流機會，也將邀請維酷比帶領企業參訪竹市，他願意擔任兩國企業橋梁，盼能促進共同投資。

林智堅說，台灣優質大學多家集中在新竹市，也有國家級研究中心，未來，市府將發展竹科X產業園區，涵蓋人工智慧、大數據等軟體科技等，也期許未來兩國發展合作，也帶動企業、科技發展。

這是維酷比第4次來台，維酷比表示，他感受到林智堅的活力與幹勁，也開心能有機會分享彼此願景，雙方的城市有不少的共同點，希望未來有機會，能有相關領域合作。

市府民政處長張力可表示，台灣企業鴻海、友達光電與台達電子在特納瓦（Trnava）省都有投資，未來，雙方將持續深化交流，加深在觀光、經貿等合作機會，也帶動經濟與文化發展。（編輯：李錫璋）1080926