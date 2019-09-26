陳致中質詢韓國瑜誠信 搜尋關鍵字混跑騙推

（中央社記者陳朝福、王淑芬高雄26日電）高雄市議會第3屆第2次定期大會，民進黨市議員陳致中質詢市長韓國瑜誠信的問題，他還說上網搜尋韓國瑜的關鍵字就是「混跑騙推」4個字；韓國瑜反駁沒有不誠不信。

陳致中表示，韓國瑜一定會請假，11月18日總質詢，已有心理準備無法質詢到韓國瑜，現在不敢承認要請假是怕被罵，只敢表示如果規畫好會向議會報告，這是廢話，已打定主意要請假，依韓的口才機智也不會被考倒，何必計較這兩天備詢讓議員能夠暢所欲言。

陳致中說，應尊重每議員的質詢權，不需要開民主倒車，躲得了一時逃不了一世，又拖國民黨議員下水。他有信心在明年大選後，韓國瑜還是會回到市議會，面對議會民意的監督和質詢。

陳致中表示，有民調認為韓國瑜與前新北市長朱立倫搭配民調會上升，但如果這樣自甘墮落、自我毀滅，民調不會上升，10個朱立倫也救不了韓國瑜。不要限縮議員質詢，作賊心虛害怕質詢。

至於誠信問題，陳致中表示，不知韓國瑜字典有無誠信兩字，例如韓國瑜說要蓋中部與南部兩個國際大機場，是隨便說說或是欺騙高雄市民。

韓國瑜答詢時先表示陳致中所提限縮議員質詢，完全是尊重議會的決定，而且沒有不誠不信；他理想中的台灣建設，高雄最需要一座國際大機場，如果可以兩座一起蓋，但政府沒有這麼多經費，可尋求國際投資。陳致中則反駁希望韓國瑜不要說大話，開大支票。

陳致中請韓國瑜坐下後也批評韓國瑜的搜尋關鍵字就是「混、跑、騙、推」，上網搜尋韓國瑜的關鍵字就是這4個字。（編輯：黃世雅）1080926