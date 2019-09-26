流浪犬舍飼主過世留下43毛孩 新北動保處盼認養

（中央社記者葉臻新北26日電）八里區私人狗場「慈心流浪犬舍」飼主李美蓮去世，留下43隻犬貓無人餵養，新北市政府動物保護防疫處與愛心民眾已協助安置、照顧犬貓，期待善心民眾積極認養。

新北市動保處表示，八里區「慈心流浪犬舍」15年來由李美蓮獨自餵養犬貓，日前因李美蓮與友人失聯6天，友人前往探視，才發現她已在犬舍廁所內去世數日，留下許多無人餵養的犬貓。

動保處9月14日接獲通報，當天立即派獸醫師、動保員前往，發現場內共有41隻犬、2隻貓，其中1隻老黃狗健康狀況不佳，已送往新莊榮星動物醫院進行治療。

動保處表示，目前已由不願具名的愛心人士協助先安置8隻犬、2隻貓，近日預計將再安置10隻犬，尚餘22隻犬則暫由附近狗場愛媽張小姐每日協助餵食。

動保處也已請愛媽李儀協助尋找中途，也正積極媒合各方平台，找尋合適的新飼主照顧，期待愛心人士踴躍認養。

動保處轉述熟識李美蓮的賴姓民眾表示，李美蓮非常愛這些狗狗，常常騎著破破的機車到賴姓民眾的餐廳，收一些骨頭及不吃的便當帶回去給狗狗吃，也騎著車載生病的毛寶貝就醫。

動保處表示，請各方愛心人士踴躍認養，給這些受苦的毛寶貝一個溫暖的家。（編輯：謝雅竹）1080926