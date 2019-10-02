不讓學童午餐斷炊 嘉義郵局接手食材運送

嘉義郵局承攬阿里山南線山美、新美、茶山國小及大埔國民中小學的食材運送，避免學生營養午餐斷炊。（嘉義縣大埔國中小提供）中央社記者蔡智明傳真 108年10月2日

（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）嘉義山區學校午餐食材運送風險大，民間廠商意願不高，嘉義郵局自本學期起，以大宗包裹方式，每週兩次運送食材到山區4所學校，避免學生營養午餐斷炊。

嘉義縣長翁章梁今天中午前往大埔國民中小學，與學生共進午餐時表示，山區學校路程遠，營養午餐食材運送常因颱風或地震而中斷，風險大，利潤也少，廠商投標意願不高。

嘉義縣長翁章梁（右）2日中午前往大埔國民中小學，與學生共進午餐，並感謝嘉義郵局協助運送食材。（嘉義縣大埔國中小提供）中央社記者蔡智明傳真 108年10月2日

為了克服這項困難，縣府今年度整合阿里山鄉「南三村」3所學校及大埔國民中小學聯合採購午餐食材，同時協商嘉義郵局運送食材，解決學校面臨的問題，感謝嘉義郵局的協助。

大埔國民中小學校長林子欽指出，嘉義縣山區最艱困的食材運送路線有二條，第一條是阿里山北線的太和、仁和、來吉國小及豐山國民中小學，第二條是阿里山南線的山美、新美、茶山國小及大埔國民中小學。

嘉義郵局局長吳信陵表示，今年先承攬阿里山南線的食材運送，每週一及週四送菜，未來將朝向增加送菜次數而努力；至於阿里山北線的食材運送，也在規劃中，若路況有問題，郵局會機動調整運送路線，使命必達。（編輯：吳協昌）1081002