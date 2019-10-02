楊瓊瓔遭疑帶職參選 陳其邁：我選市長時就辭立委

（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市副市長楊瓊瓔捲土參選的傳聞甚囂塵上，行政院副院長陳其邁今天表示，他選市長時就辭立委，專心參選或專心工作，是他對自己的要求，楊瓊瓔辦公室表示，目前以市政為重。

楊瓊瓔辦公室表示，對任何人的評論不予回應，目前以市政為重。

台中市第三選區（大雅、潭子、神岡、后里）無黨籍立委洪慈庸尋求連任，國民黨人選至今懸而未決，楊瓊瓔被認為是首要徵召人選，捲土再戰傳聞甚囂塵上。

陳其邁今天訪視台中市后里地區增設醫院及住宿型長照機構規劃，接受媒體訪問，國民黨從高雄市長韓國瑜都有「帶職參選」問題，楊瓊瓔遲未表態選不選，但國民黨還是空了位置給她，被質疑夾帶行政資源。

陳其邁表示，他不喜歡批評別人，他一向是做什麼像什麼，如果要選舉就專心選舉，做事情就專心做事情。他舉例，上次他選市長時，就辭掉立委的工作，專心參選或是專心工作，做什麼像什麼，是他對自己的要求。

洪慈庸表示，相當「無奈」，但仍「尊重」，每個人都有每個人選擇，身為政務官應該要為自己的工作負起最大的責任，如果真的要參與選舉，應盡可能早點辭去現有的職務，不要把公務資源當作選舉資源來使用，民眾也不能諒解。（編輯：謝雅竹）1081002