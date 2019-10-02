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台灣設計展推限定便當 邀嚐屏東在地好食材

最新更新：2019/10/02 17:48

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）2019台灣設計展於5日至20日在屏東舉行，主展場台糖縣民公園打造2000坪的「設計超市」，屏東縣政府並與品牌商店「未來市」、JR東日本鐵路便當合作，推出9種便當，限量販售。

今年台灣設計展展期從5日至20日，以屏東台糖縣民公園（原台糖紙漿廠）作為主展區，5大展覽、1家設計賣店將集結在縣民公園2000坪的倉庫內，打造出一座台灣最大、最有屏東味的「超級南‧設計超市」。

屏東縣政府與未來市、日本JR東日本鐵路便當合作，運用屏東在地食材製作7款「好屏幸福便當」，及2種屏東口味限定鐵路便當，在台糖縣民公園的「設計賣店」限量販售。

屏東縣長潘孟安、未來市共同創辦人汪麗琴、JR東日本台灣事業開發董事長石黑陽一、福華大飯店集團執行長廖秀梅今天在記者會上，共同推薦專為台灣設計展所推出的限定便當及五星級甜點、屏東在地咖啡。

潘孟安表示，這次的台灣設計展透過「食」這件日常民生的事，呈現屏東富饒的風土滋味，特別邀請台北華山未來市研發「好屏便當」，讓來到屏東的遊客都能嚐到在地新鮮的好物好食，同時也推廣到北部。

石黑陽一表示，很榮幸跟屏東縣府合作參與這次設計展，屏東的食材很棒，都是經過JR便當主廚欽點。

好屏便當有棒棒豬、搖滾雞、非常素、歡喜素、蔬藜愛等6款便當，葷素可選，每款售價新台幣150元，還有一款為好屏涼麵，售價80元，都當日新鮮製作、限量供應；JR東日本鐵路便當2款分別為280元、350元，其中350元的便當盒為JR列車造型。

在好屏未來市設計賣店，另邀請「掌生穀粒」在內的許多台灣文創代表品牌南下共襄盛舉，及屏東在地文創工藝等好物好食共同進駐，超過50家品牌加入，一同展現台灣的設計力。（編輯：謝雅竹）1081002

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