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救護車上救回一命 患者登門致謝兼學CPR

最新更新：2019/10/04 14:51
金門縣金城消防分隊最近執行一趟成人心肺功能停止OHCA救護案件，經2次電擊，在救護車上將患者從鬼門關搶救回來。患者康復後，專程到分隊致謝。（金門縣消防局金城分隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年10月4日
金門縣金城消防分隊最近執行一趟成人心肺功能停止OHCA救護案件，經2次電擊，在救護車上將患者從鬼門關搶救回來。患者康復後，專程到分隊致謝。（金門縣消防局金城分隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年10月4日

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）金門縣金城消防分隊最近執行一起到院前心肺功能停止（OHCA）救護案件，在救護車上將患者從鬼門關搶救回來。患者現已康復，專程到分隊致意並趁機學習心肺復甦術（CPR）。

金城消防隊今天發布新聞表示，9月9日下午，119勤務指揮中心接獲民眾報案指，金城鎮金門城一位民眾心肺功能停止，需要緊急送醫；轄區金城消防分隊接獲派遣後，立刻出動救護車，由隊員龍李來、陳天傑、消防役男黃楨翔和徐聖軒前往執行任務。

救護車趕抵現場後，陳天傑立即下車上前接觸患者，發現他的生命徵象呈現OHCA狀態，立即實施心臟按壓，並由龍李來、黃楨翔、徐聖軒合力實施CPR相關急救流程，貼上AED電擊器監測，現場並電擊2次、使用BVM正壓給氧、3號I-GEL建立上聲門呼吸道。隨後，救護車立即趕到金門醫院。

快到達醫院前，患者恢復心跳，但急救人員不敢大意，在救護車上持續積極實施急救處置。病患到院後，急診室醫護人員接手急救處置，為患者接上EKG心電圖監測儀監測時表示，患者已恢復心跳。病患後續經由金門醫院全力診治，並於當晚後送台灣治療，9月20日康復出院返金休養。

金城分隊表示，55歲的何姓民眾與妻子經營民宿，兩人攜帶自製有機烏梅汁到分隊致意，感謝救命之恩；夫妻倆並趁機機學習CPR，希望危急時刻能發揮一己之力，回饋需要的人。

何姓民眾案例是金城分隊繼成功救援董小弟後，近期又一挽回民眾性命的救護作為。金門縣消防局長翁宗堯表示肯定，並說，消防局會在各場合極力推廣CPR，鼓勵民眾學習，透過簡單的操作口訣「叫、叫、壓、電」，一技在身，在危急時刻必能派上用場。（編輯：黃世雅）1081004

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