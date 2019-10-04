東華原民舞團帛琉國慶演出 歌謠傳遞台灣祝福

（中央社記者張祈花蓮縣4日電）國立東華大學原住民民族學院舞團日前受邀到帛琉共和國擔任會議、論壇及當地國慶典禮演出團隊，團員身著16族服，傳唱8族群傳統歌謠，傳遞台灣祝福。

東華原民舞團受原住民族委員會指定，隨原民會主任委員夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）前往帛琉共和國擔任2019南島語言復振國際論壇的文化展演團隊及帛琉25週年國慶展演團隊，總計3場大型演出。

團長安梓濱（Pasuya e Yasiungu）接受中央社記者訪問表示，除正式演出，也有很多場即興表演場合，16名團員穿台灣16族群服飾在國慶晚宴表演8族群帶有祝福含義的傳統歌謠組曲「山海歡唱」及舞蹈。

安梓濱說，另一演出舞碼是取自阿美族膽曼部落慶祝場合跳的「宴慶」，為慶祝帛琉25週年國慶準備，首日開幕演出，受當地民眾用英語高喊「台灣是我們的兄弟」，讓演出學生很感動。

東華原民舞團成立14年，目前40名團員，大學生、研究生都有；安梓濱說，這幾年都有收到邀約演出，曾前往包括關島、美國與加拿大，這次帛琉演出以大三、大四學生為主，透過舞蹈、歌聲讓世界認識台灣與台灣原住民族。（編輯：李明宗）1081004