走私新招腐土藏香菇 難逃金門海巡法眼

海巡署金馬澎分署第9岸巡隊4日表示，料羅商港安檢所3日傍晚在一貨櫃腐質土中查獲暗藏的中國大陸香菇，共35麻袋280包，總重約638公斤，全案依法送辦。（金門岸巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年10月4日

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）走私出現新手法。海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊今天表示，料羅商港安檢所在一貨櫃腐質土中查獲暗藏的大陸香菇，共35麻袋280包，總重約638公斤，全案依法送辦。

金門岸巡隊發布新聞表示，昨晚料羅商港安檢所監卸勤務人員針對「浯洲狀元」貨輪執行大型太空包貨物拆檢時，發現將運往台灣本島某一貨櫃滿載太空包裝腐質土，且散發著濃烈餿腐氣味外，又帶有一絲微弱香氣，察覺有異，立即會同關務署高雄關離島派出課及警政署高雄港務警察總隊金門港中隊，運用不鏽鋼探刺耙，實施刺探查驗。

第九岸巡隊表示，經過安檢人員檢查後發現腐質土內藏有異物，竟是包裝完整的香菇，共查獲10只大型太空包內夾藏疑似大陸香菇35麻袋，共280包，總重約638公斤，現已完成查扣並採樣送農委會農糧署鑑定。

岸巡隊副隊長王榮忠表示，不肖業者為規避查緝，這次又以新興手法伺機夾藏香菇輸台，經統計今年度到現在共查獲27案，總重量達5844.72公斤，市價超過新台幣1200萬元。全案依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」及「海關緝私條例」函送主管機關裁處。

岸巡隊重申，為維護民眾健康並保障台灣地區農漁畜業經濟發展，海巡署將嚴格查緝，絕不縱放；如果民眾發現不法情事，請多加利用海巡署「118」免費服務專線，共同為創造安定祥和的社會而努力。（編輯：張芷瑄）1081004

海巡署金門岸巡隊4日表示，料羅商港安檢所監卸勤務人員3日傍晚針對一艘貨輪進行貨物拆檢時，發現將運往台灣本島某一貨櫃滿載太空包裝腐質土，散發著濃烈餿腐氣味卻又帶有一絲微弱香氣，察覺有異，果然發現當中暗藏中國大陸香菇。（金門岸巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年10月4日