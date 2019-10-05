花蓮箭瑛大橋追思會 遺族獻上新橋設計圖

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）花蓮鳳林鎮箭瑛大橋是紀念42年前因公殉職的老師張箭、鄧玉瑛，目前二代橋梁正在興建，鳳林鎮公所今舉行追思會，遺族們獻上設計圖，期許工程順利。

這座以生命換來的橋是紀念張箭與鄧玉瑛2位上課途中涉溪殉職的老師，為花蓮第一座水泥橋，橫跨花蓮溪，民國67年竣工使用。

箭瑛大橋使用超過40年，眼看橋梁逐漸老舊，加上橋寬僅4.8公尺、會車不易，鄧玉瑛的哥哥、前花蓮縣政府建設處長鄧明星公職任內，極力爭取經費改建，總算在今年動工。

鄧明星拿著設計圖到鄧玉瑛銅像前要獻給妹妹，他表示，感謝大家40多年來從沒忘記這一天，對妹妹感到欣慰與驕傲，今年大橋改建動工，也是給妹妹一個交代，也期望妹妹持續守護箭瑛大橋。

張箭遺孀蔡清妹在家人陪同下出席追思會，她說，先生離世那年，孩子們年紀都小，但受到父親的影響很深，唯一的女兒追隨父親腳步，目前在花蓮大禹國小擔任老師，投入偏鄉教育，從軍的大兒子也曾在校園擔任教官，對社會、教育有所奉獻。

鳳林鎮長蕭文龍表示，新建的箭瑛大橋蓋在舊橋北端，採雙塔造型脊背橋，橋長960公尺、橋寬9公尺，保留舊橋2座橋墩及部分橋面，中間塔高23公尺，以雙手合十的造型紀念2位老師，總經費約新台幣4億2000萬元，預計110年6月完工。

鳳林鎮公所今舉行追思會，邀請遺族、鄰近林榮國小師生及多地方民眾齊聚，悼念2位老師，退休校長戴國健介紹鳳林歷史，其中也有當年箭瑛大橋前身，一座用竹子搭建的便橋黑白老照片，感受當年冒險渡溪情境。(編輯:孫承武)1081005