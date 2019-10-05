赤腹鷹墾丁過境破25萬隻 創31年新高

墾丁國家公園管理處表示，今年赤腹鷹過境墾丁盛況，截至4日已記錄到25萬2932隻，數量突破31年來的調查紀錄。（墾管處提供）中央社 108年10月5日

（中央社屏東縣5日電）墾丁國家公園管理處今年在社頂自然公園持續進行秋季過境猛禽調查，到10月4日已記錄到25萬2932隻過境南飛的赤腹鷹，數量破31年來紀錄，也讓人期待接下來的灰面鵟鷹是否會有如此盛況。

每年9月是赤腹鷹過境墾丁南下菲律賓渡冬期，10月則是灰面鵟鷹（國慶鳥）。根據墾管處委託的調查，9月26日赤腹鷹過境累計達23萬隻，已破計畫調查以來31年的紀錄，截至昨天，累積數量達25萬2932隻，赤腹鷹這幾天只剩零星過境，過境期即將宣告結束。

墾管處表示，台灣是東北亞候鳥遷徙的重要過境地，過去赤腹鷹最高過境紀錄是2004年的22萬1625隻，2017及2018年赤腹鷹過境數量依序是21萬4102隻及18萬7599隻，都超過歷年的平均值，顯見近年來赤腹鷹數量持續成長，也讓今年的鷹季好戲不斷。

墾管處說，9月初因受颱風外圍環流的影響，第一週並未記錄到猛禽出海，9月10日天氣雖不穩定，但仍有5000多隻赤腹鷹迫不及待的出海南飛；11日天氣好轉，前一週累積的鷹群大出清，記錄到近3萬隻的赤腹鷹出海，主要過境期也正式展開，並穩定持續到9月底。

今年墾管處委託高雄醫學大學進行調查計畫，加上台灣猛禽研究會支援調查員，調查過程大量鷹群過境場面高潮迭起，墾管處表示，接下來10月份的灰面鵟鷹過境秀即將登場，請鳥友們務必把握機會。

墾管處說，特別是8日至18日期間預計將會是灰面鵟鷹過境高峰期，最容易看見數百隻鷹群在空中盤旋形成鷹柱的盛況。

墾管處表示，灰面鵟鷹天剛亮就起飛，有興趣的民眾最好起個大早，前往社頂自然公園的凌霄亭等候，7時過後，鷹群都飛得很高，沒有望遠鏡很難看得清楚。

墾管處說，若錯失早上賞鷹的機會，可在午餐過後，到滿州鄉港口吊橋附近，有機會看見較大鷹群在港口溪出海口上方聚集；下午3時過後則可前往滿州鄉里德橋等候觀賞落鷹，同樣可以近距離看到灰面鵟鷹滿天盤旋的景象。

墾管處表示，將在10月舉辦「2019琅嶠鷹季」系列活動，歡迎民眾參與。（編輯：謝雅竹）1081005