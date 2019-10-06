北市動物園丹頂鶴搬新家 提升生活品質助好孕

（中央社記者梁珮綺台北6日電）台北市動物園一對日本丹頂鶴今天搬新家，新展場濕地環境貼近野外自然棲地樣貌，室內欄舍則增設空調系統，提升生活品質「助好孕」，遊客參觀視角也更多元，有助教育推展與保育研究。

台北市動物園從2011年起圈養來自日本釧路動物園的丹頂鶴「Big」與「Kika」，2012年雙園簽署友好交流協定。

動物園發言人曹先紹說，2014年將2隻丹頂鶴進行漸進式混養，提高「Big」與「Kika」的互動頻率，將2隻丹頂鶴送作堆，2016年雖傳出好消息，但受精蛋中止發育，相當惋惜。

動物園從2014年起規劃設計新的丹頂鶴活動場，不僅空間增加，場內也將陸續種植更多蘆葦，貼近野外自然棲地樣貌，蘆葦可作為丹頂鶴築巢所需材料，水域內會放置活餌，讓丹頂鶴自行捕食。

動物園鳥園區長謝欣怡說，盼環境改善後，丹頂鶴能盡快組家庭。

動物園資料顯示，丹頂鶴主要分布在日本、中國、俄羅斯等地，日本族群屬於不遷徙或短距離移動，除少數日本動物園圈養北海道專屬族群外，北市動物園的丹頂鶴是全球唯一的日本海外族群。（編輯：張銘坤）1081006