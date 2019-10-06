議員指韓國瑜10月中起請假 副市長無法證實

（中央社記者陳朝福高雄6日電）民進黨高雄市議員陳致中今天晚上在媒體群組發訊息指出，高雄市長韓國瑜將自10月14日或15日起請假，不過，副市長葉匡時、李四川都說「不知道」。

陳致中是在晚上9時10分從媒體群組發布「根據可靠消息，韓市長將從10月14日或15日起開始請假，確定缺席市政總質詢，我講的真的應驗了！棄高雄於不顧，視市民如敝屣，籲請韓國瑜要嘛好好上班，要嘛阿沙力辭市長，難道對自己的選情沒信心嗎？不要腳踏兩條船，莫當政治渣男！」

這消息經聯絡葉匡時，他的回應是「真的不知道」，李四川也說「我不知道」，新聞局長王淺秋則一直未接電話，也未讀line。市議會議長許崑源未接電話。

陳致中告訴中央社記者，「市府尚未發布消息，一定會請假的啦，很快」。

多名民進黨議員曾在議會質詢韓國瑜何時請假參選，但是他都以「尚無這個規劃，如果有會向議會報告」回答。

有關韓國瑜的請假事宜，高雄市政府人事處長陳明忠告訴中央社記者，韓國瑜尚可休假13天6小時，免扣薪事假1天多；一旦請假超過這些天數就要扣薪。（編輯：李亨山）1081006