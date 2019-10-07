解決財務問題 潮港城招待社福團體長輩用餐

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市在地知名潮港城餐飲集團9月初傳出財務問題後，潮港城餐飲集團今天招待社福團體長輩及志工用餐同樂，集團執行長吳俊彥表示，包括員工薪資及貨款等財務問題都已解決。

潮港城餐廳是台中市在地知名大型餐宴會館，且鄰近74號快速道路及國道1路南屯交流道，南來北往方便，每到選舉期間，成為許多選舉造勢活動的地點，9月初突然傳出積欠貨款，地方人士都感意外。

今天是重陽節，潮港城餐飲集團邀請來自雲林家扶中心與台中全成基金會的長輩及志工同歡，由潮港城董事們及吳俊彥代表接待，提供歐式自助餐點，讓老人家開心過重陽節。

吳俊彥表示，潮港城餐廳營運沒有問題，上個月的財務問題是因有股東臨時資金未到位才出狀況，如今事情已經解決，員工薪資及貨款都沒問題，這個月董事會將進行局部改組，會有新的董事成員加入。

吳俊彥指出，潮港城餐飲集團基於回饋與社會企業角度，特地請遊覽車邀請偏鄉的雲林家扶與台中全成基金會的長輩們前來，而且今日食材也都一再叮嚀廚師們要符合長輩們的需求，希望長輩們來到這裡能放鬆、享用美食。

來自雲林家扶的83歲阿嬤溫李春說，住在鄉下，自己照顧孫子，難得有機會到都市餐廳吃好料。70歲的蔡英金也說，平常要幫忙照顧3個孫子，很開心在重陽節可以來享用海鮮料理。（編輯：林沂鋒）1081007